Schwingerkönig hört auf – Nach dieser Saison ist für Christian Stucki Schluss Lange liess sich der Seeländer nicht in die Karten blicken. Doch nun ist für ihn klar: Er schwingt nur noch 2023. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Sein grösster Moment: 2019 krönt sich Christian Stucki im Zug zum Schwingerkönig. Seither plagte sich der Hüne oft mit Verletzungen rum. Nun zieht er den Schlussstrich. Foto: Christian Pfander

Nun hat er den Mantel des Schweigens gelüftet. Genau an seinem 38. Geburtstag verkündet Christian Stucki, was in der Schwingerszene schon länger vermutet wurde: Er wird Ende Saison zurücktreten. «Die vergangene Saison zählt zu einer meiner härtesten, wenn nicht die härteste überhaupt. Ich war sowohl physisch, wie auch mental noch nie so stark gefordert», hält er in einem Post auf Instagram fest.

Der Hintergrund: 2022 war ein richtiges Seuchenjahr für den Schwingerkönig von Zug. Erst zog er sich einen Teilabriss der rechten Schultersehnen zu. Mit dem Eidgenössischen in Pratteln vor Augen entschied sich Stucki nach Absprache mit den Ärzten für eine konservative Behandlung, zumal ihm diese versicherten, dass die Schulter bis zum Eingriff nach der Saison keinen grösseren Schaden nehmen könne. Als das Comeback nahe schien, machte ihm ein Muskelfaserriss im Oberschenkel einen Strich durch die Rechnung. Und zu allem Übel zog sich Stucki zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Pratteln auch noch einen Bandscheibenvorfall zu.

Auf Instagram hält Stucki fest: «Ich bin am ESAF als amtierender Schwingerkönig angetreten, dies angeschlagen und ohne vorab ein Kranzfest bestritten zu haben. Dass ich trotzdem meinen 7. Eidgenössischen Kranz erkämpfen konnte, macht mich glücklich und stolz – mit dieser grossen Zufriedenheit habe ich entschieden: die kommende Saison 2023 wird meine letzte sein – es ist Zeit, neue Wege zu gehen!»

