Frontalkollision am Sonntag – Nach drei Tagen Spital ist Fabian Schenkel wieder zu Hause in Hüttikon Fabian Schenkel steuerte den BMW, als ein Ford Fiesta auf einer 80er-Strecke frontal in seinen Wagen krachte. Fahrer und Beifahrer hatten Glück im Unglück. Anna Bérard

Am Sonntagmorgen geriet bei Uster ein Ford Fiesta (rechts) auf die Gegenfahrbahn und krachte in den entgegenkommenden BMW. Foto: Kantonspolizei Zürich

Jetzt hat sich auch der Fahrer des BMW gemeldet, der am Sonntagmorgen in den schweren Unfall bei Uster verwickelt war. Fabian Schenkel sass am Steuer, als ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit seinem Wagen kollidierte. Der 45-Jährige wohnt in Hüttikon, wo er als SVP-Mitglied im Gemeinderat amtet.