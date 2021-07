Segeln auf dem Hallwilersee – Nach drei Tagen übernehmen Jugendliche aus dem Wehntal das Ruder Wenig Theorie und viel Praxis: Nach drei Tagen manövrieren die 10- bis 16-Jährigen die Boote bereits allein auf dem Hallwilersee und haben sehr viel Spass dabei. Barbara Gasser

Fast schon wie die Profis sind Melanie und Julian auf dem Hallwilersee unterwegs. Foto: Francisco Carrascosa

Für die 16-jährige Melanie aus Oberweningen war die Segelwoche auf dem Hallwilersee ein voller Erfolg: «Ich habe mich angemeldet, weil ich eine gute Zeit in einem neuen Umfeld haben wollte. Und natürlich, um Segeln zu lernen.» Weil der Kurs nicht allzu viel Theorie beinhaltet, sondern viel Praxis auf dem Wasser, findet sie die Woche am See «mega lässig». «Wir mussten nur ein paar wenige Begriffe kennen und dann das Steuern und Wenden direkt mit dem Boot üben. Das gefällt mir sehr.»

Christian König aus Ehrendingen ist Pfarrer der reformierten Kirche Wehntal und hat die Segelwoche zusammen mit Nadja Deflorin, Sozialdiakonin der reformierten Kirche Baden plus, organisiert. «Es ist bereits das dritte Mal, dass ich so etwas mache», sagt er. Letztes Jahr war er allerdings noch in Ehrendingen tätig. «Weil das Angebot rege genutzt wurde, habe ich es jetzt wiederholt.» Auch diesmal findet die Segelwoche in Zusammenarbeit mit der Segelschule Hallwilersee in Beinwil am See statt. Die Gruppe wohnt jedoch im Jugendhaus auf dem Rügel in Seengen auf der gegenüberliegenden Seeseite, das der reformierten Landeskirche Aargau gehört.