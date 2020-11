Dorfbeiz Winkel wieder offen – Nach einem halben Jahr empfängt der Gasthof «Breiti» wieder Gäste Fatih «Nico» Buhurcu hat am Samstag die ersten Gäste im Landgasthof Breiti in Winkel empfangen. Diese nahmen ihre Beiz im Nu wieder in Beschlag. Barbara Stotz Würgler

Fatih «Nico» Buhurcu und seine Frau Fatma betreiben das neu eröffnete Restaurant Breiti in Winkel. Mit auf dem Bild: ihre Söhne Jiyan (12) und Aras (9). Foto: Sibylle Meier

Keine fünf Minuten, nachdem Fatih «Nico» Buhurcu die Türen des Landgasthofs Breiti aufgeschlossen hatte, stiessen schon die ersten Gäste im Restaurant Breiti miteinander an. Die Winkler Bevölkerung hat die Wiedereröffnung des Gasthofs sichtlich herbeigesehnt. «Viele haben darauf gewartet», bestätigte Gemeindepräsident Marcel Nötzli, auch er einer der allerersten Besucher der «Breiti». «Gerade in der Corona-Krise ist es wichtig, einen gesellschaftlichen Treffpunkt im Dorf zu erhalten», so Nötzli weiter.

So war am Samstagnachmittag in der Breiti nicht nur Gläserklirren zu hören, allerorts ertönte auch ein «Hoi» oder «Du auch hier». Zwar wurde am Eröffnungstag auf den geplanten Apéro verzichtet, da dabei die Schutzmassnahmen nicht hätten eingehalten werden können. Mit einem kalten Buffet sowie Getränken in Selbstbedienung offerierte der neue Wirt den Gästen aber dennoch einen Willkommensgruss.