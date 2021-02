Pausenfazit

Nach einer vorsichtigen Startphase beider Teams kam YB besser ins Spiel und hatte mehr Ballbesitz ohne zu zwingenden Chancen zu kommen. Aus dem Nichts machte das Heimteam in Person von Ugrinic den schönen Führungstreffer. Seither ist Bern am Drücker kommt aber nur selten zu zwingenden Chancen. Die beste vergab Zesiger kurz vor dem Pausenpfiff per Kopf.

Wie wird Seoane auf den Rückstand reagieren? Hochkaräter hat er mit Fassnacht, Aebischer, Siebatcheu und Hefti mit Sicherheit auf der Bank. Wir werden es in der zweiten Halbzeit erfahren.