Französische Übermacht

Die Saison 2021 der Mountainbikerinnen ist bislang fest in französischer Hand. Von den acht Weltcuprennen gewann Loana Lecomte deren fünf. Ihre Landsfrau Pauline Ferrand-Prévot siegte zweimal. Die beiden führen dadurch natürlich auch die Gesamtwertung klar an. Schweizer Podestplätze gab es in dieser Saison bisher drei – je einen durch Linda Indergand (in Albstadt), Jolanda Neff (Leongang) und Sina Frei (Le Gets).

Fünffache Saisonsiegerin: Loana Lecomte gilt es zu schlagen. Foto: APA/EXPA/JFK

Neff sieht trotzdem eine Chance, die französische Dominanz zu durchbrechen – ausgerechnet beim wichtigsten Rennen der Saison: «Die beiden sind stark, sind aber technisch nicht herausragend. Auf dieser Strecke ist die Technik aber entscheidend.»