Im EV Dielsdorf-Niederhasli – Nach Garderoben-Schlägerei mit Verletztem greift Vorstand durch Im Eishockey fliegen ab und an auf dem Feld die Fäuste. Dass Spieler noch lange nach der Schlusssirene rotsehen, kommt indes selten vor. Ein drastischer Fall hat nun Folgen. Peter Weiss

Der lange, dunkle Gang zu den Eisfeldern in der Dielsdorfer Sportanlage Erlen. Hinter einer der Garderoben-Türen auf der rechten Seite flogen vor kurzem 30 Minuten nach Matchende die Fäuste. Foto: Milad Perego

An einem Sonntagabend im Januar geht es in der Dielsdorfer Erlen hitzig zu und her. Im Schlussdrittel des Derbys gegen Dübendorf in der U-20 A, der tiefsten Spielklasse der höchsten Nachwuchs-Altersstufe, kassieren die Gastgeber vom Eissport-Verein Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) nicht weniger als acht Zweiminuten-Strafen, eine Zehnminuten- und eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Doch auch lange nach der Schlusssirene der Partie, die mit 6:1 an die Gäste aus dem Glattal geht, hat ein junger EVDN-Crack nicht genug.