Die Sicherheitsvorkehrungen am Tagungsort des Zürcher Kantonsrats werden verschärft. Grund dafür ist ein Vorfall von vergangener Woche. Eine Frau betrat den Saal durch eine unbewachte Tür, marschierte zum Rednerpult und deponierte dort ein Häufchen Igelkot.

Im Zürcher Kantonsrat werden ab sofort wieder alle Zutrittsbadges kontrolliert. Die Notausgänge der Messehalle 9 in Oerlikon, wo der Kantonsrat tagt, dürfen nicht mehr unbewacht geöffnet werden, um frische Luft in die Halle zu lassen. Diese Massnahmen verkündete Ratspräsidentin Esther Guyer (Grüne, Zürich) an der Sitzung am Montagmorgen.