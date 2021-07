Schulerweiterung in Niederweningen – Nach intensiver Planung und langer Bauzeit steht die neue Sporthalle Ab kommendem Schuljahr nehmen die Schülerinnen und Schüler der Schule Wehntal und die Vereine die Sporthalle und den neuen Schulhaustrakt in Beschlag. Barbara Gasser

Die neue Doppelsporthalle auf dem Areal der Schule Schmittenwis in Niederweningen kommt bei der Bevölkerung gut an. Foto: Francisco Carrascosa

«Ich habe extrem viele positive Reaktionen bekommen», sagt Barbara Franzen. Die Präsidentin der Schule Wehntal konnte sich am Samstag mit den Besuchenden unterhalten, die am Tag der offenen Tür die neue Sporthalle begutachtet haben. «Besonders gelobt wurde die gelungene Einbettung in die Umgebung.» Dadurch, dass die Doppelhalle leicht abgesenkt ist, wirkt der Bau nicht erdrückend.

Die Eingliederung der Sporthalle in die Umgebung der Schule Schmittenwis ist gelungen. Foto: Francisco Carrascosa

Die Geschichte der Sporthalle Wehntal Infos einblenden Die Schulraumbedarfsplanung der Schule Wehntal und eine Umfrage bei den Vereinen haben das Bedürfnis für eine Doppelsporthalle ausgewiesen. Anfang 2016 bewilligten die Stimmberechtigten im Wehntal einen Planungskredit von 450’000 Franken. Im März 2017 wurde der Projektierungskredit von knapp einer Million Franken genehmigt sowie ein Zusatzkredit von 525’000 Franken, um einen Planungsunterbruch zu verhindern. Aufgrund behördlicher Auflagen bei der Erweiterung des Trakts B kostete das Projekt 1,35 Millionen Franken mehr als geplant, nämlich fast 13,8 Millionen Franken. Das gab die Schule an einer Infoveranstaltung im Februar 2018 bekannt. Im September 2018 sagten die Stimmberechtigten an der Urne Ja zum Bau. Im Sommer 2019 erfolgte der Spatenstich. Im September desselben Jahres genehmigte die Schulgemeindeversammlung einen Zusatzkredit von 230’000 Franken, damit die geplante Fotovoltaikanlage von 490 auf 830 Quadratmeter erweitert werden konnte. Die Gesamtkosten für das Ökopaket wurden auf 657’000 Franken beziffert. Im September 2020 war der Rohbau fertiggestellt. Auf das Schuljahr 2021/2022 stehen die Doppelsporthalle und der Anbau des Trakts B für Schulklassen und Vereine zur Nutzung bereit. (bag)