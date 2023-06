Ersatzwahl Dänikon-Hüttikon – Nach Kampfwahl bleibt ein Sitz in umstrittener Schulpflege frei Lediglich einer von zwei vakanten Sitzen in der Schulpflege von Dänikon-Hüttikon konnte besetzt werden. Eine Ersatzwahl wird nötig. Astrit Abazi

Dänikon und Hüttikon müssen noch einmal an die Urne. Im ersten Wahlgang konnte nur ein Sitz belegt werden. Foto: Sibylle Meier

Es bleibt spannend in der Primarschulpflege von Dänikon und Hüttikon. Zwei Sitze waren frei, am Sonntag konnte bei der Ersatzwahl nur einer besetzt werden. Roger Beerli aus Dänikon (parteilos) erhielt 375 Stimmen und war damit der einzige von vier Kandidaten, der das absolute Mehr von 342 Stimmen erreichte. Beerli zieht damit direkt in die umstrittene Behörde ein. Für den letzten Sitz muss ein zweiter Wahlgang durchgeführt werden. Ein Blick auf die knappen Resultate zeigt, wie hart umkämpft dieser sein wird.