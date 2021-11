Klares Ja zum Energiegesetz – Nach klarem Ja zum Energiegesetz sagt Martin Neukom: «Es bewegt mich» Die Zürcherinnen und Zürcher wollen etwas für den Klimaschutz tun und Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzen: Das Energiegesetz wird deutlich angenommen. Daniel Schneebeli

Feiert einen unerwartet deutlichen Triumph in seiner wichtigsten Abstimmung bislang: Der grüne Regierungsrat Martin Neukom (rechts). Foto: Sabina Bobst

Das Verdikt zum revidierten Energiegesetz ist deutlicher ausgefallen, als die meisten gedacht haben. Bei einer sehr hohen Stimmbeteiligung von 63 Prozent stimmten fast zwei Drittel der Zürcherinnen und Zürcher für die Vorlage. In nur gerade 29 von 176 Gemeinden und Stadtkreisen resultierte ein Nein. In keinem einzigen Bezirk brachten die Gegner eine Mehrheit hinter sich.

Am meisten Ablehnung gab es in den Gemeinden im hinteren Tösstal, wo häufig auch das Covid-Gesetz verworfen wurde. In Fischenthal war die Gegnerschaft zum Energiegesetz am zahlreichsten. Knapp 63 Prozent der Stimmberechtigten haben hier ein Nein eingelegt.