Replik auf Eigental-Interview – Nach Kritik an Eigental-Politik sind alle sauer Dass der Streit ums Eigental wieder aufflammt, sei auch selbst verschuldet, kritisierte eine lokale Naturschützerin jüngst. Kanton, Birdlife und ein Politiker kontern. Christian Wüthrich

Das Eigental ist seit Jahrzehnten als Schutzgebiet eingestuft, die zeitweise Einschränkung des Durchgangsverkehrs ist grundsätzlich unbestritten. Archivbild: Leo Wyden

Die definitive Schliessung der Eigentalstrasse, so wie sie am runden Tisch vor sechs Jahren eigentlich beschlossen wurde, soll doch noch verhindert werden. In den Gemeinden Nürensdorf und Oberembrach gibt es politische Vorstösse und Bestrebungen, welche zum Ziel haben, die Strasse dauerhaft offen zu halten. Es ist dies ein Frontalangriff auf Kanton und Umweltverbände und wäre, falls erfolgreich, ein Bruch mit der bisherigen Politik. Die Ehrenpräsidentin des lokalen Naturschutzvereins, Erika Gisler aus Bassersdorf, übte jüngst harsche Kritik an Gemeindevertretern, kantonalen Behörden und auch gegenüber den Mitstreitern des kantonalen Naturschutzes.