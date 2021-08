Beachvolleyball: Adrian Heidrich vor EM – Nach kurzer Verschnaufpause geht’s schon wieder um Medaillen Für Adrian Heidrich geht es Schlag auf Schlag. Zwölf Tage nach der letzten Partie an den Olympischen Spielen von Tokio tritt der Klotener am Donnerstag zur EM in Wien an. Peter Weiss

Keine zwei Wochen ist es her: Adrian Heidrich greift im letzten und entscheidenden Olympia-Gruppenspiel in Tokio gegen den Italiener Enrico Rossi an. Foto: Loic Venance (AFP)

Eine Woche nach ihrer Rückkehr aus dem fernen Japan hiess es für Adrian Heidrich und seinen Berner Mitspieler Mirco Gerson am Dienstag schon wieder: Koffer packen und zum nächsten Turnier abfliegen, an dem es um Titel und Medaillen geht. «In den letzten Monaten hatten wir natürlich nur Olympia im Kopf, die EM ist doch ziemlich in den Hintergrund gerutscht», sagt der Klotener dazu, «dementsprechend war es jetzt natürlich nicht ganz einfach, die Spannung wieder aufzubauen. Aber jetzt sind wir auf gutem Weg dazu, und wenn wir am Donnerstag auf dem Feld stehen, werden wir parat sein.»