Nach langer Krankheit – Box-Legende René Weller ist tot Der ehemalige Leichtgewichtsboxer litt an einer sogenannten Mischdemenz und ist am Dienstagabend mit 69 Jahren verstorben.

«Wo ich bin, ist oben. Falls ich mal unten bin, ist unten oben»: Legendärer Spruch des Leichtgewichtsboxers René Weller (Archivbild). Foto: Sven Simon (Imago)

Box-Legende René Weller ist am Montag nach langer Krankheit gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau Maria Weller der «Bild»-Zeitung. Weller, der an einer sogenannten Mischdemenz litt, wurde demnach 69 Jahre alt. «My Love, ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17.50 Uhr zu Hause in Frieden von mir gegangen», schrieb Maria Weller im Onlinedienst Instagram.

Der Pforzheimer entdeckte das Boxen bereits als Jugendlicher. Als Amateur wurde er neunmal deutscher Meister und EM-Zweiter. 1984 gewann er in der Profi-Klasse erstmals den EM-Titel im Leichtgewicht.

Der gelernte Heizungsmonteur und Goldschmied war auch als der «schöne Rene» bekannt. Nach seiner Sportlaufbahn geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt und musste unter anderem wegen Kokainhandels mehrere Jahre ins Gefängnis.

AFP

