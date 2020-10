Zeitreise – Nach Opfikon ging es auf den Mond Kaum war der Film «Leben und sterben lassen» erschienen, stand Filmstar Roger Moore – James Bond der 70er- und 80er-Jahre – vor dem Hotel Hilton in Opfikon. Sharon Saameli

James-Bond-Darsteller Roger Moore wurde nach seiner Ankunft beim Hotel Hilton in Opfikon empfangen. Die Aufnahme datiert auf den 23. Oktober 1973. Foto: Keystone

Kaum ein Schauspieler hatte eine so schwierige Aufgabe wie Roger Moore. Unmittelbar nach dem Original-James Bond Sean Connery hatten die Filmkritiker der Welt gezeigt, wie schnell sie einen Nachfolger verurteilen können (George Lazenby war denn auch nur einmal in der Rolle des Agenten 007). Moore sollte es richten: Er trat 1973 das erste Mal als James Bond auf die Leinwand. Mit «Leben und sterben lassen» (Original: «Live And Let Die») trat Moore in Connerys Fussstapfen.