Paukenschlag im Eiskunstlauf – Nach seinem ersten Meistertitel gibt er den Rücktritt Nurullah Sahaka ist zum ersten Mal Schweizermeister. Der Bülacher, der für den EC Küsnacht startet, siegte in Chur mit grossem Vorsprung. Überraschender kam, was auf die Titelpremiere folgte. Peter Weiss

Kämpferisch im Kurzprogramm – der neue Eiskunstlauf-Schweizermeister Nurullah Sahaka auf dem Weg zum Triumph von Chur. Foto: Albert René Kolb

Es zeichnete sich ab nach dem Kurzprogramm – an den Schweizer Meisterschaften in Chur übernahm Nurullah Sahaka am ersten Tag in Chur die Führung im Eiskunstlauf der Männer. Dies trotz zweier gröberer Schnitzer mit dem Sturz beim Dreifachaxel sowie einem Stepping-Out beim Dreifachlutz. «Mein Gefühl sagt mir, ich hätte ich aggressiver in das Programm reingehen müssen. Aber ich habe dann doch einen Vorsprung herausgeholt», kommentierte der Bülacher, der für den Eislauf-Club Küsnacht startet, hernach.