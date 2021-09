Gigi Krachts Wochenende - «Nach sieben Margaritas fühlte ich mich wie ein Zombie»

Gigi Kracht Infos einblenden

Die Diplomatentochter aus den Philippinen ist in New York aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Mann Andrea Kracht besitzt und führt sie das Hotel Baur au Lac. Die beiden wohnen in Zollikon. Seit 2002 veranstaltet Gigi Kracht im Hotelpark eine Freiluftausstellung mit Gegenwartskunst. Dieses Jahr sind Louise Bourgeois, Paul McCarthy und Matthew Day Jackson mit grossformatigen Skulpturen vertreten. «Art in the Park XIX» dauert bis zum 27. September, der Eintritt ist frei. (ese)