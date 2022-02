Sorgen im Eiskanal – Nach Streit und Geldnot: Finden die Bobfahrer zurück in die Spur? Einst waren die Schweizer Piloten Medaillengaranten, doch vor drei Jahren standen sie am Nullpunkt. Es soll wieder aufwärtsgehen – doch das nächste Problem kündigt sich an. Philipp Rindlisbacher

Vieles ist schiefgelaufen: Der Schweizer Bobsport hat schwierige Jahre hinter sich. Foto: Getty Images

Zahlen bitte!

«Wer im Bobsport mit jemandem redet, sollte einen Zeugen dabeihaben.» Erich Schärer, Olympiasieger von 1980

Nur verklären diese Zahlen die Realität. Die Schweizer Schlitten sind in der jüngeren Vergangenheit aus der Spur geraten, sie drohten in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Garantiert waren eine Zeit lang nur mehr Stänkereien und Streitereien unter Athleten wie Offiziellen sowie das Sesselrücken am Saisonende beim Verband Swiss Sliding. Das Clubleben serbelt, es gibt kaum noch Teams. Am gleichen Strick gezogen wird selten, weil im Bobsport der nicht mit dem kann, dieser nicht mit jenem. Erich Schärer, Olympiasieger von 1980, sagte einmal: «Wer im Bobsport mit jemandem redet, sollte einen Zeugen dabeihaben.»