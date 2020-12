Banküberfall in Zürich – Nach Überfall in Höngg: Polizei sucht Bankräuber Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag die UBS-Filiale beim Meierhofplatz in Zürich-Höngg überfallen. Er erbeutete Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

Die Stadtpolizei Zürich bittet bei der Fahndung nach diesem Mann um Mithilfe der Bevölkerung. pd / Stadtpolizei Zürich

Kurz vor 17 Uhr betrat ein maskierter Mann am Donnerstag die UBS-Filiale beim Meierhofplatz in Zürich. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, bedrohte er die Angestellten und verlangte Bargeld. Daraufhin flüchtete der Mann mit Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken zu Fuss in Richtung Frankental.

Signalement: Der Täter ist 175 bis 185 cm gross, von fester Statur, trug eine Gesichtsmaske, schwarze Nike-Trainerhosen, eine dreifarbige Trainerjacke mit Kapuze, eine dunkle Baseballmütze und hatte einen Rucksack dabei.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben im Zusammenhang mit dem Überfall auf die UBS-Filiale an der Limmattalstrasse 180, beim Meierhofplatz im Kreis 10, zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr machen können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, in Verbindung zu setzen.

mst