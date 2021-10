Mit DNA-Spuren überführt – Nach Überfallserie steht erstmals ein Bancomatenbomber vor Gericht Zurückgelassene Brecheisen wurden den mutmasslichen Tätern zum Verhängnis.

Wie dank modernster Technik und internationaler Zusammenarbeit zwei Rumänen gefasst wurden. Lisa Aeschlimann

12. Dezember 2019: Die Täter in Sevelen SG knacken den Tresor und erbeuten 126’600 Franken. Foto: Kantonspolizei St. Gallen 20. Dezember 2019: In Neftenbach stürzt nach der Sprengung sogar ein Teil der Decke ein. Foto: Kantonspolizei Zürich 1 / 2

Um 1.33 Uhr reisst ein Knall die Einwohnerinnen von Sevelen SG aus dem Schlaf. Im Dorf an der Liechtensteiner Grenze wird am 12. Dezember 2019 der Raiffeisen-Bancomat an der Bahnhofstrasse gesprengt. Der Sachschaden ist mit mehr als 100’000 Franken immens. Die Täter fliehen mit einer Beute von 126’600 Franken – unerkannt.