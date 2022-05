Wechsel bei Zürcher SVP – Nach Wahlschlappen: SVP-Präsident Benjamin Fischer tritt zurück «Aus Zeitgründen» gibt Benjamin Fischer das Parteipräsidium ab. Es übernimmt ein Mann aus Herrliberg. Pascal Unternährer Urs Jaudas (Foto) UPDATE FOLGT

Benjamin Fischer tritt weniger als ein Jahr vor den kantonalen Wahlen als Parteipräsident zurück. Foto: Urs Jaudas

Die kommunalen Wahlen in diesem Frühling verliefen für die SVP schlecht. In den 13 Zürcher Parlamentsstädten verlor die Partei zehn weitere Sitze, nachdem sie bereits 2018 24 Sitze verloren hatte. In der Stadt Zürich ist sie nunmehr nur noch die fünftgrösste Partei. Und in Uster, Wädenswil und Adliswil flog die SVP ganz aus den Stadtregierungen. Auch in den Landgemeinden hatte die SVP Probleme.