Long Covid bei Kindern – Nach zehn Minuten kommt der «Crash» Familien mit Kindern, die an Long Covid leiden, fühlen sich im Stich gelassen. Ärzte und Fachpersonen können kaum weiterhelfen. Anielle Peterhans

Zwei Mütter erzählen ihre Geschichte anonym – zum Schutz ihrer zwei elfjährigen Knaben. Bei ihren Kindern wurde Long Covid diagnostiziert. Seit mehreren Monaten leiden sie unter Schmerzen und einer Fatigue. Foto: Andrea Zahler

Er formt Teig zu Cookies auf einem Blech. Crash. Er liest zwei Seiten seines Comics. Crash. Er geht 100 Meter von einer Grillstelle zum Auto. Crash.

Das Wort Crash fällt im Gespräch mit zwei Familien immer wieder. Ein Crash bedeutet, dass sich die Müdigkeit ihres Kindes nach einer oft nur kleinen körperlichen, geistigen oder emotionalen Anstrengung rapide verschlimmert. Diese Fatigue ist das schlimmste Symptom der beiden elfjährigen Buben, aber es ist nicht das einzige. Ihre Diagnose: Long Covid.

Die Eltern der beiden erzählen an einem Freitagabend per Zoom, was es bedeutet, wenn ihre Söhne bei einem solchen Crash zusammenbrechen. Welche Symptome die Buben haben. Neben der Fatigue sind das Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schlafstörungen, grippeartige Symptome und ein Druck im Brustkorb.