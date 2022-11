Hinterbirch Bülach – Nachbarschaft fühlt sich bei Schulhauserweiterung übergangen Die Sekundarschule sieht in der Erweiterung Hinterbirch eine ausgezeichnete Lösung. Eine IG aus der Anwohnerschaft will das Projekt jedoch bekämpfen. Daniela Schenker

So sieht der geplante Erweiterungsbau der Schulanlage Hinterbirch aus. Visualisierung: PD

Die Urteile zum Siegerprojekt für die Erweiterung des Bülacher Schulhauses Hinterbirch könnten unterschiedlicher nicht sein. Kompakt, modern, funktional und bestens dazu geeignet, das Schülerwachstum der kommenden Jahre aufzufangen, so beschreibt es die Sekundarschule bei der Bekanntgabe. Von einer Fehlplanung am falschen Standort spricht die Interessengemeinschaft Stopp Ausbau Hinterbirch. Ihrem Unterstützungskomitee gehören rund 100 Personen aus Bülach und den vier Kreisgemeinden an.