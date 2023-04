Neue Präsidentin – Nachbarschaftshilfe unter neuer Leitung An der Mitgliederversammlung vom 14. März wurde die langjährige Präsidentin Vroni Strasser, welche den Verein seit der Gründung 2013 mit viel Umsicht geleitet hat, verabschiedet. Nachbarschaftshilfe Bülach

Die bisherige Präsidentin Vroni Strasser (rechts) mit ihrer Nachfolgerin Beatrice Cornaz bei der Amtsübergabe. Foto: PD

Das neu zusammengesetzte Gremium der Nachbarschaftshilfe setzt auf das bewährte Konzept des Vereins und stellt sich ebenso den Herausforderungen der Zukunft. Mit der neuen Präsidentin Bea Cornaz wurde eine kompetente Führungsperson gefunden, welche langjährige Erfahrung in der Leitung des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach mitbringt. Max Elmiger, ehemaliger Direktor der Caritas Zürich, wird ebenso sein wertvolles Wissen für den Verein zur Verfügung stellen. Mit Annemarie Rehberg konnte eine Fach- und Führungsperson aus der Spitex gewonnen werden. Ursula Krebs, Sozialdiakonin und Gerontologin, und die Sozialarbeiterin Christina Witschard vertreten seit mehreren Jahren die Landeskirchen im Vorstand. Weiterhin bleibt auch Werner Staudacher im Gremium, welcher mit jahrelanger Erfahrung und Umsicht die Finanzen des Vereins führt.

Bald 100 Freiwillige

Die Nachbarschaftshilfe Region Bülach erfreut sich grosser Beliebtheit und wächst seit Jahren beständig. Die fachlich fundierte Begleitung durch die Koordinatorin Alexandra Erbarth und die stetig steigende Anzahl an Freiwilligen zeigen, dass das Angebot nicht nur bei den empfangenden Personen, sondern auch für die bald 100 Freiwilligen in Bülach und Region nicht mehr wegzudenken ist. Damit das so bleibt und die Nachbarschaftshilfe auch weiterhin wachsen kann, ist aber ein erhöhter Finanzbedarf notwendig. Verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten wie Spenden, Gönnerschaft, Kollekten oder Legate sind Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen. Sie tragen dazu bei, dass die Nachbarschaftshilfe Region Bülach auch in Zukunft ein wichtiger Player im niederschwelligen Unterstützungsbereich der Stadt und der Region Bülach bleibt.

