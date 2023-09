Nachfolge von Alain Berset – SP verzichtet auf Kriterien für Bundesratsticket Die Partei will gemäss Beschluss der SP-Fraktion eine Auswahl von mehreren Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Alain Berset nominieren.

Bundespräsident Alain Berset posiert am Fest zum 75 Jahre Jubiläum des Flughafens Zürich. Die SP will seinen Bundesratssitz im Dezember verteidigen und verzichtet dafür auf Auswahlkriterien für Kandidierende. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die SP verzichtet auf Kriterien für das Bundesratsticket. Die Partei will gemäss Beschluss der SP-Fraktion vom Samstag für die Nachfolge von Alain Berset im Bundesrat eine Auswahl von mehreren Kandidatinnen und Kandidaten nominieren.

Alle interessierten Parteimitglieder können bis zum 29. Oktober eine Kandidatur einreichen, wie die SP-Bundeshausfraktion mitteilte.

Eine Kommission prüfe im Abschluss die Kandidaturen auf ihre Eignung. Die Kandidierenden werden sich zudem Anfang November an vier öffentlichen Hearings in Genf, Biel, Olten und Schaffhausen den Parteimitgliedern und der Bevölkerung präsentieren. Am 25. November wird die Fraktion das Bundesratsticket nominieren. Die Wahl findet am 13. Dezember statt.

Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch will am 5. September über eine mögliche Kandidatur informieren, wie er am Samstag mitteilte.

SDA/anf

