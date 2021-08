Stellvertretung im Parlament – Nachrücken auf Zeit nimmt erste Hürde Soll in der Babypause eine Parteikollegin vorübergehend den Sitz im Parlament übernehmen können? Der Kantonsrat findet eine solche Regel zumindest prüfenswert. Hélène Arnet

Mutterschaft, Unfall, Stress im Job: Sollen sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier in solchen Fällen vertreten lassen können? Foto: Sabina Bobst

Mutterschaft, Krankheit oder Unfall, Stress im Job, Auslandaufenthalt im Studium. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb jemand während mehrerer Wochen sein Mandat im Kantonsrat oder einer anderen Legislative nicht wahrnehmen kann.

In einem solchen Fall soll ein Nachrücken auf Zeit möglich sein, fordert eine parlamentarische Initiative von vier Frauen aus vier Parteien, die am Montag im Kantonsrat beraten wurde. Erstunterzeichnerin Sibylle Marti (SP, Zürich) erhofft sich davon, drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Die Parteien können ihr Stimmenpotenzial voll ausschöpfen, frühzeitige Rücktritte werden verhindert, und Ersatzmitglieder können erste Erfahrungen sammeln, was sie unter Nachwuchsförderung abbucht.