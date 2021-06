Ohne Bewilligung aufgehängt – Nachspiel wegen illegalem Covid-Plakat in Lufingen Ein unbewilligtes Plakat machte in Lufingen Stimmung gegen das Covid-Gesetz. Dies missfiel einem Einwohner. Er gelangte an den Gemeinderat. Fabian Boller

An einem Modul des Skater-Parks im Hintergrund wurde das Plakat ohne Bewilligung angebracht. Foto: Paco Carrascosa

Gut sichtbar direkt an der viel befahrenen Zürcherstrasse hatten Gegner des Covid-Gesetzes in Lufingen im Abstimmungskampf ein Plakat angebracht. Das Problem: Die Blache wurde am Skaterpark der Gemeinde montiert – ohne Bewilligung.

«Uns wurde das Plakat über Pfingsten von einem Einwohner gemeldet», sagt Gemeindeschreiber Kurt Renk. Gleich am nächsten Morgen hätten es die Werkarbeiter entfernt. Das illegale Plakat hat nun aber doch ein politisches Nachspiel. Der Einwohner reichte diesbezüglich eine Anfrage an den Gemeinderat ein, welche dieser an der letzten Gemeindeversammlung beantworten musste.