Kritik am Flughafenbericht – Nächtlicher Fluglärm trotz Corona-Flaute Obwohl es im vergangenen Jahr 60 Prozent weniger Starts und Landungen gab als 2019, gab es trotzdem Flüge nach 23 Uhr. Das stösst Fluglärmverbänden sauer auf. Manuel Navarro

Obwohl im Corona-Jahr 2020 deutlich weniger geflogen wurde, gab es doch Flüge nach 23 Uhr. Foto: Christian Merz / Keystone

Der Kanton Zürich hat vergangene Woche den Flughafenbericht für das Jahr 2020 präsentiert. Er belegt eindrücklich, wie ruhig es rund um Kloten durch die Folgen der Corona-Pandemie geworden ist. Wo weniger geflogen wird, dort entsteht auch weniger Lärm durch Flugzeuge.

Allerdings: Obwohl die Lärmbelastung sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit Einführung des Richtwerts im Jahr 2007 im erlaubten Mass befand, mangelt es auch dieses Jahr nicht an Kritik am Bericht. So stösst sich der Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (SBFZ) daran, dass trotz der Pandemie und deutlich weniger Flugbewegungen die Nachtruhe nicht konsequent eingehalten wurde. Konkret wurden auch 2020 in der sogenannten zweiten Nachtstunde von 23 bis 24 Uhr noch 353 Flugbewegungen von Grossflugzeugen registriert. Die Zeit zwischen 23 und 23.30 Uhr darf dabei ausschliesslich für den Verspätungsabbau genutzt werden. «Nun war im vergangenen Jahr die aviatische Infrastruktur nie auch nur im Ansatz überlastet. Unerwartete Verspätungen werden unter diesen Umständen kaum auftreten», kritisiert der Schutzverband in einer Medienmitteilung. Gemäss dem Flughafengesetz hätte der Kanton solche Flüge verhindern müssen. Ein entsprechendes Einwirken sei jedoch nicht ersichtlich.