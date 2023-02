Premiere in 65-jähriger Vereinsgeschichte – Nachträglicher Aufstieg in die Nationalliga B Nachdem das Jungseniorinnen-Team des Tennisclubs Wallisellen vergangene Saison den Aufstieg äusserst knapp verpasst hatte, darf es nun doch in der Nati B antreten. Isabelle Kieser, Tennisclub Wallisellen

Freuen sich auf das Abenteuer Nati B: Die Spielerinnen des 30+-Damenteams. Foto: PD

Die Enttäuschung war gross, als das 30+-Damenteam letztes Jahr nach deutlicher Führung und vergebenen Matchbällen doch noch verlor und den Aufstieg in die Nati B haarscharf verpasste. Umso grösser ist jetzt die Freude über den nachträglichen Aufstieg.

Am Ende war es ein Game, das über den nachträglichen Aufstieg entschied. Doch der Reihe nach: Das Interclub-Reglement von «Swiss Tennis» gibt klar vor, wer bei einem frei gewordenen Platz in der höheren Liga im Nachhinein als Lucky Looser doch noch aufsteigen kann. Das Team, welches im entscheidenden Aufstiegsspiel am knappsten verloren hat, kommt zum Handkuss. Dabei gelten folgende Bedingungen: 1. höhere Anzahl gewonnener Einzelpartien; 2. Haben beide Verlierer gleich viele Einzelpartien gewonnen, zählt das bessere Satzverhältnis nach den Einzelpartien; 3. Ist auch da Gleichstand, gilt das bessere Game-Verhältnis in den Einzelpartien; 4. Stehen zwei Mannschaften auch dann noch genau gleich da, entscheidet das Los.

Ein Game macht den Unterschied

Entscheidend war am Schluss das bessere Game-Verhältnis von Wallisellen nach den Einzeln – und zwar um genau ein Spiel. Fehlte letztes Jahr in Meilen gerade mal ein Punkt zum direkten Aufstieg, wird die Nati-B-Premiere dank einem mehr gewonnenen Game doch noch Tatsache. Der unerlässliche Kampf in Meilen um jeden Ball hat sich bezahlt gemacht. Das Team freut sich darauf, das Abenteuer in Angriff zu nehmen und wird nichts unversucht lassen, den Ligaerhalt zu schaffen. Und wer weiss, vielleicht können die Wallisellerinnen bereits in den Gruppenspielen gegen Meilen Revanche nehmen. Die Gruppenauslosungen werden im März publiziert.



«Herren Aktive» erneut in der 1. Liga

Eine Liga höher wird auch das «Herren Aktive»-Team des TCW dieses Jahr im Interclub antreten. Obwohl die entscheidende Aufstiegsparty gegen den TC Neftenbach letztes Jahr verloren ging, dürfen die Herren dieses Jahr in der 1. Liga antreten. Sie profitieren davon, dass nicht alle siegreichen Mannschaften aufsteigen möchten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.