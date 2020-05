Basel – Nachtschwärmer ignorieren Corona-Regeln An diesem Wochenende sind erstmals Restaurants und Bars wieder offen – und die Menschen auch abends auf den Strassen unterwegs. Nicht alle halten sich dabei an die Abstandsregeln, wie Bilder aus Basel zeigen. scl

Nach langen Wochen ohne Ausgang sind dieses Wochenende Restaurants und Bars wieder offen und in verschiedenen Städten die Menschen abends wieder draussen unterwegs. So auch in Basel, wie Bilder von Leser-Reportern zeigen.

In der Steinenvorstadt allerdings schienen einige die Corona-Regeln kurz vor Mitternacht nicht mehr zu kümmern – von Social Distancing und zwei Metern Abstand ist wenig zu sehen. Von «Corona-Ignoranz» schreibt ein Leser-Reporter, ein anderer meint: «Am Nachmittag werden Bussen verteilt, wenn man auf einer Wiese auf einer Decke sitzt und was ist nun los in der Steine?»

Über Massnahmen von Sicherheitskräften war zunächst nichts bekannt – laut eines weiteren Leser-Reporters hat die Polizei nicht eingegriffen.