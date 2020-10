Politikerinnen und Sexappeal – Nackt unter der Jacke – wie die finnische Ministerpräsidentin Für ein Foto, auf dem sie nichts unter ihrem Blazer trägt, erhielt Sanna Marin sexistische Reaktionen. Jetzt stellen immer mehr Menschen das Foto nach. Leonie Sanke

Die jüngste Ministerpräsidentin der Welt: Sanna Marin, 34. Foto: Keystone

Die finnische Politik ist ein Vorbild in Sachen Gleichberechtigung: Ministerpräsidentin Sanna Marin führt ein Kabinett aus zwölf Ministerinnen und acht Ministern an. Auch das Parlament ist mit einem Frauenanteil von 47 Prozent ziemlich ausgeglichen. Zum Vergleich: Bei uns in der Schweiz sitzen im Nationalrat 42 Prozent Frauen, im Ständerat sind es lediglich 26 Prozent.

Dass Frauen die finnische Politik dominieren, heisst allerdings nicht, dass sie sich nicht mehr mit sexistischem Mist rumschlagen müssen. Das musste Sanna Marin kürzlich erfahren, als wegen eines Fotos in einem Modemagazin ihre Eignung als Ministerpräsidentin infrage gestellt wurde.