Sängerin im Wahlkampf – Nacktes Engagement für Lula Anitta, die derzeit wohl einflussreichste brasilianische Künstlerin, unterstützt den linken Kandidaten. Das könnte für Präsident Bolsonaro bedrohlich werden. Simon Sales Prado

Spielt im Fernsehen schon mal eine Sprachnachricht von Lula ab: Die brasilianische Sängerin Anitta hat im Wahlkampf klar Stellung bezogen. Foto: Kevin Winter (Getty Images)

Sie dreht ihren Po in die Kamera, aber das macht sie oft, daran ist erst einmal nichts neu. Besonders an der Aufnahme ist auch nicht die Stange, an der Anitta lehnt, nicht ihre Heels. Wirklich interessant ist das, was sie auf ihren Hintern gestempelt hat. Anitta, die viel beachtete Sängerin, die derzeit wohl einflussreichste brasilianische Künstlerin, die Multimillionärin, trägt auf ihrem Po: den Stern der brasilianischen Arbeiterpartei.