Carlos Alcaraz dominiert das Tennis – Nadals Nachfolger hat das Zepter übernommen Der 19-jährige Spanier Carlos Alcaraz zeigte beim Turniersieg in Madrid Leistungen, die ihn als momentan weltbesten Spieler auszeichnen und fürs French Open zum Favoriten machen. René Stauffer

Ein Bild, das zur Gewohnheit geworden ist: Carlos Alcaraz feiert nach dem Final gegen Zverev in Madrid bereits seinen vierten Titel des Jahres. Foto: Jose Manuel Alvarez (Getty Images)

Wann immer du denkst, eine Sportart habe ihren Zenit erreicht, kommt jemand daher und bringt eine neue, ungeahnte Dimension ins Spiel. Umso verblüffender ist das, wenn es in einem weltweit populären und ausgereizt scheinenden Sport wie Tennis geschieht, in dem plötzlich einer auftaucht und Massstäbe setzt, die die bisherigen alt aussehen lassen. Einer, der die Bälle früher, präziser und konstanter schlägt, schneller zu rennen scheint und überraschender spielt, als möglich schien. Wie der am vergangenen Donnerstag 19 Jahre alt gewordene Spanier Carlos Alcaraz.