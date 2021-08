Knieverletzung – Nächste Operation: Federer fällt wochenlang aus Roger Federer veröffentlicht auf Instagram ein Statement. Er muss sich erneut einer Operation am Knie unterziehen.

Fällt noch länger aus: Roger Federer. Foto: Kirsty Wigglesworth (AP/Keystone)

«Many months», das kann vieles heissen. So lange wird Roger Federer ausfallen, er sagt das selbst in einem Video, das er am Sonntagabend auf Instagram publiziert. Fünf Wochen nach seinem Ausscheiden in Wimbledon und der darauffolgenden Absage für Olympia herrscht also Klarheit. Federer wird sich in Absprache mit einem Ärzteteam einer weiteren Operation unterziehen.

«Es wird schwierig», sagt Federer, er wisse aber auch, dass es das Richtige sei. Er wolle sich einen Funken Hoffnung lassen, es wieder in irgendeiner Form zurück auf die Tour zu schaffen. Für das Turnier von Cincinnati hatte der Baselbieter bereits forfait gegeben, nun ist klar, dass er auch das US Open im September verpassen wird. Federer sagt: «Ich weiss, wie schwierig es ist, in diesem Alter eine erneute Operation zu wagen.»

Klar ist: Der Heilungsprozess seines Knies wird immer länger. Alles begann vor eineinhalb Jahren, als Federer für die Turniere von Dubai, Indian Wells und Miami absagte, das French Open 2020 verpasste. Hinzu kam die Pandemie, die das Comeback hinauszögerte, erst nach 14 Monaten, im März 2021 in Doha, kehrte Federer auf die Tour zurück, unterlag aber in der zweiten Runde dem Georgier Nikolos Bassilaschwili.

Beim French Open schliesslich gelang Federer der Sprung in die Achtelfinals, bevor es jedoch zum Duell mit dem Italiener Matteo Berrettini kam, sagte er aus Vorsicht um sein Knie ab. Der mittlerweile 40-Jährige wollte sich so für die Rasensaison vorbereiten. In Wimbledon verlor er im Viertelfinal überraschend klar gegen den Polen Hubert Hurkacz. Letztmals verlor er an diesem Turnier 2002 in drei Sätzen.

Seither hat Federer nicht mehr gespielt, er hat Olympia verpasst und für weitere Turniere abgesagt. Wimbledon 2021 wird für längere Zeit sein letztes bleiben.

