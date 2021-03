Zürich – Nächtlicher Grosseinsatz wegen Brand in Mehrfamilienhaus Im Zürcher Kreis 12 brannte in einem Mehrfamilienhaus der Keller. Eine Person musste hospitalisiert werden. Das Wohnhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Kellerbrand im Zürcher Kreis 12: Schutz & Rettung Zürich im Einsatz. (1. März 2021) Schutz & Rettung Zürich

Kurz vor 2 Uhr ging in der Nacht auf Montag der Notruf wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus im Zürcher Kreis 12 ein. Als die Feuerwehr und die Sanität vor Ort eintrafen, stand der Keller laut einer Medienmitteilung von Schutz & Rettung Zürich in Vollbrand. Dank Innenangriff brachte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft haben sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbst in Sicherheit gebracht. Mehrer Personen wurden erstversorgt, eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird ermittelt.

chk