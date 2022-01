Polizeieinsatz in Winterthur – Nächtliches Treffen mit über 100 Autoposern

Polizeikontrolle in Oberwinterthur – 100 Autoposer kontrolliert Am Samstagabend trafen sich in Oberwinterthur zahlreiche Autoposer. Die Polizei führte eine Kontrolle durch. Mehrere Fahrzeuge mussten beanstandet werden.

Am Samstag wurden rund 100 Fahrzeuge und ihre Lenker kontrolliert. Symbolfoto: Stadtpolizei Winterthur

Am Samstagabend trafen sich auf einem Parkplatz bei der Holzwingertstrasse in Oberwinterthur zahlreiche sogenannte Autoposer. Nachdem von Anwohnenden mehrere Lärmklagen bei der Polizei eingegangen waren, führte die Stadtpolizei Winterthur gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich zwischen 22.00 Uhr und 1.30 Uhr eine Kontrolle durch. Wie die Stadtpolizei am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, wurde insbesondere auf technische Änderungen an den Fahrzeugen geachtet.

Von den rund 100 kontrollierten Fahrzeugen und Lenkern wurden sieben wegen solcher Änderungen zur Anzeige gebracht. In einem Fall war die Abgaswartung seit mehr als sechs Monaten überfällig. Ferner wurden drei Beanstandungsrapporte ausgestellt.

Mit der Kontrolle machte die Polizei deutlich, dass Autotreffen nicht toleriert werden, bei denen die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit gefährdet werden.

ahu

