Hofladen in Bülach neu mit Bedienung – Näher am Kunden, nahe am Naturprodukt Im Hofladen Guldenberg in Bülach sind seit Januar zwei Verkäuferinnen angestellt. Man wolle näher an der Kundschaft sein und persönliche Beratung bieten. Marlies Reutimann

Inhaber Michael Lienhard hat in seinem Hofladen Guldenberg in Bülach mit Yvonne Furter seit Anfang Jahr eine zweite Verkäuferin eingestellt. Foto: Christian Merz

Bis Ende letzten Jahres konnte man Tag und Nacht im Hofladen Guldenberg an der Wibergstrasse in Bülach einkaufen. Frisches Gemüse, Äpfel aus eigenem Anbau, Milchprodukte vom eigenen Betrieb, Mehl aus der Mühle Oberembrach, Teigwaren aus regionalen Manufakturen und Delikatessen wie Embracher Dörrbohnen lachten einem an, wenn man den Laden betrat. Ohne Bedienung, dafür mit einer Vertrauenskasse.

Seit der zweiten Januarwoche hat der ausgebildete Landwirt und Pächter des Ladens, Michael Lienhard, die Selbstbedienung eingestellt, im Gegenzug haben zwei gelernte Verkäuferinnen einen Arbeitsplatz erhalten. «Vier Jahre betrieben wir den Hofladen auf Vertrauensbasis», berichtet der Betriebsleiter. «Durch die Pandemie vor zwei Jahren und deren Folgen ergab sich einerseits ein grosser Zuwachs an Kundinnen und Kunden. Die Menschen lernen die regionalen Produkte schätzen und berücksichtigen zunehmend den Hofladen für den täglichen Einkauf», stellt Lienhard erfreut fest. Andererseits brach gleichzeitig das zweite wichtige Standbein seines Hofs in Embrach weg, nämlich die Belieferung von Dutzenden Restaurants. «Mit dem Lockdown waren über Nacht die Bestellungen für die Gastrobetriebe komplett weg und wir mussten schauen, dass wir unsere Produkte anderweitig verkaufen konnten», erinnert sich Lienhard an die dramatische Zeit. Er und sein Team mussten schnell handeln, sie schufen mehr Verkaufsfläche im Bülacher Hofladen.