Radioaktives Tiefenlager – Nagra baut Infopavillon in Stadel ab Der Pavillon bleibt noch nur bis Samstag offen. Rund 700 Personen haben ihn seit der Eröffnung im September besucht. Astrit Abazi

Die Nagra baut ihren Infopavillon zum Tiefenlager für radioaktive Abfälle in Stadel ab. Besuche sind nur noch bis Samstag für vorangemeldete Gruppen möglich, bereits am Montag soll der Abbau beginnen. Der Pavillon wurde im September kurz nach der Standortankündigung beim Bohrplatz Stadel 2 im Ortsteil Windlach gebaut und seither von rund 700 Personen besucht.

Laut Nagra war es von Anfang an geplant, den Pavillon nach einigen Monaten wieder abzubauen. Weil das Interesse aber lange gross war, blieb die Nagra sogar länger als erwartet. Ziel der Ausstellung war es, nicht nur der Bevölkerung Informationen zum Tiefenlager zu vermitteln, sondern auch Fragen und Bedenken anzuhören. «Das war für uns wertvoll, und wir haben viel darüber gelernt, was die Menschen vor Ort beschäftigt», sagt Nagra-Sprecher Felix Glauser auf Anfrage.

Obwohl die Nagra nicht mehr physisch in Stadel vertreten sei, bleibe sie weiterhin mit möglicherweise betroffenen Personen in Kontakt. Interessierte Personen können die Nagra direkt per Telefon oder E-Mail kontaktieren oder Informationen auf ihrer Website einsehen. Die Nagra hat zudem ein Video produziert, in welchem CEO Mathias Braun diverse Fragen, die Menschen aus der Region gestellt haben, beantwortet.







Astrit Abazi ist Redaktor im Ressort Zürcher Unterland. Mehr Infos

