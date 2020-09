Tiefenlager für radioaktiven Abfall – Nagra baut Rest des Bohrplatzes Bülach ab Nachdem die Nagra den Bohrturm im November abzog, folgen nun die restlichen Anlagen des Bohrplatzes Herrenwies. Das Bohrloch wird nicht gefüllt, aber sicher verschlossen. Astrit Abazi

Vom Bohrplatz in Bülach ist heute nicht mehr viel zu sehen. Foto: Francisco Carrascosa

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) verabschiedet sich von Bülach – zumindest vorläufig. Von April bis November 2019 bohrte die Nagra im Gebiet Herrenwies bis zu 1370 Meter tief in die unterliegenden Gesteinsschichten. Die Analyse der Proben zeigte damals, dass sich der Boden unter Bülach grundsätzlich für ein Tiefenlager im Norden des Zürcher Unterlands eignen würde. Nachdem der Bohrturm im November abgebaut wurde, folgt nun auch der Bohrplatz. In den nächsten zwei Monaten wird die Nagra den Platz zurückbauen und anschliessend das Gelände rekultivieren, damit es erneut landwirtschaftlich nutzbar ist. Während der und nach den Bohrarbeiten haben rund 1500 Personen an den Bohrplatzführungen teilgenommen.