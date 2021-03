Abo Nagra-Tiefenbohrung in Stadel Nagra muss Bohrungen wegen Lärmklagen von Nachbarn unterbrechen

Kaum hat die Nagra mit den Tiefenbohrungen am zweiten Standort in Stadel begonnen, haben sich Anwohner wegen Lärms in der Nacht beschwert. Tatsächlich sei eine Pumpe lauter als erwartet, räumt die Nagra ein.