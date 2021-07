Radioaktive Abfälle – Nagra bereitet Bohrung in Bachs vor – trotz Ungewissheit Die Nagra hat ihre Arbeiten in Stadel abgeschlossen und bereitet eine mögliche Bohrung in Bachs vor. Es könnte die letzte sein. Astrit Abazi

Ob der Bohrplatz in Bachs tatsächlich in Betrieb genommen wird, entscheidet die Nagra frühestens in zwei Wochen. Foto: Francisco Carrascosa

«Wir befinden uns im Endspurt», leitete Nagra-Sprecher Patrick Studer den Medienanlass zu den Tiefenbohrungen in Stadel ein. Seit Dezember waren zwei Bohrequipen in den Gebieten Steinacker und Hasliboden in die Tiefe der Erde vorgedrungen, um Gesteinsproben zu gewinnen. Obwohl die Resultate noch nicht vollständig ausgewertet wurden, bestätigen die Funde, was die Nagra bereits seit der Bohrung in Bülach vermutet: Der Standort Nördlich Lägern im Norden des Zürcher Unterlandes eignet sich für ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle. Nun zieht die Nagra in Betracht, eine letzte Bohrung in Bachs durchzuführen. Der Bohrplatz dafür wird derzeit aufgebaut.