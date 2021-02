Nagra-Tiefenbohrung in Stadel – Nagra muss Bohrungen wegen Lärmklagen von Nachbarn unterbrechen Kaum hat die Nagra mit den Tiefenbohrungen am zweiten Standort in Stadel begonnen, haben sich Anwohner wegen Lärms in der Nacht beschwert. Tatsächlich sei eine Pumpe lauter als erwartet, räumt die Nagra ein. Anna Bérard

Der Bohrstandort der Nagra liegt hinter der Baustelle im Bild. Der gelbe Bohrturm ist rechts vom Kran zu sehen. Foto: Raisa Durandi

Die Tiefenbohrungen der Nagra verlaufen in der Regel problemlos. Die aktuelle in Stadel hat jedoch zu Reklamationen von Anwohnern geführt. Der Standort zwischen den Ortsteilen Windlach und Raat ist zwar von Wiesen umgeben, grenzt aber auch an eine Handvoll Wohnhäuser. Um die Anwohnerinnen und Anwohner gegen Lärm abzuschirmen, hat die Nagra eine grosse Schutzwand hochgezogen.

Am 25. Januar hat die Nagra mit den Bohrungen begonnen. Und prompt meldeten sich einige Anwohner über die Hotline, auf der die Nagra rund um die Uhr erreichbar ist. Laut Mediensprecher Patrick Studer waren die ersten Tage tatsächlich lauter als erwartet. Seit Sonntag wird nicht mehr gebohrt.

«Der Grund für den Lärm ist nicht der Bohrer selber, sondern eine Pumpe», sagt Studer. Mit dieser Pumpe wird die Bohrspühlung bewegt, die den Bohrkopf kühlt und dafür sorgt, dass das Bohrloch stabil bleibt. «Jetzt wird einerseits die Lärmschutzwand verstärkt. Andererseits wird die Pumpe mit einem Lärmschutz verpackt», erklärt der Nagra-Sprecher die Massnahmen. Ende Woche werde man wieder mit Bohren beginnen. «Dann schauen wir, ob es leiser ist oder ob es weitere Massnahmen braucht.»

«Der Bohrplatz ist zentral im Dorf. Das ist ungünstig.» Dieter Schaltegger, Gemeindepräsident

Der Lärm hat auch die Fachleute erstaunt. Vor den Bohrungen werde immer ein Modell erstellt und berechnet, welche Lärmschutzmassnahmen nötig sind. «Das hat immer genau gestimmt», sagt Studer. «Hier aber war es etwas lauter als erwartet.» Auch Gemeindepräsident Dieter Schaltegger kamen die Reklamationen zu Ohren. Er will das Anliegen ernst nehmen: «Der Bohrplatz ist zentral im Dorf. Das ist ungünstig.» Doch die Nagra reagiere zum Glück jeweils rasch und kooperativ.

Zwei Bohrungen in Stadel

Die Bohrung ist derzeit bei einer Tiefe von 467 Metern angelangt. Sie wird voraussichtlich 1325 Meter erreichen. In Stadel wird seit Mitte Dezember auch an einem anderen Standort gebohrt: etwas weiter nördlich im Gebiet Hasliboden. An diesem abgelegenen Standort stören Lärm und Baustellenverkehr kaum. Da kommen die Bohrungen gut voran: Die ersten 820 Meter von total 1250 Metern sind geschafft.

Mit den beiden Tiefenbohrungen in Stadel will die Nagra Gesteinsproben an die Oberfläche holen und Tests im Bohrloch durchführen. Die Bohrungen dauern voraussichtlich bis Ende Juni. Weitere sind in Stadel nicht geplant.

Das Ziel der Nagra, einen sicheren Standort für die Lagerung von radioaktiven Abfällen zu finden, rückt in die Nähe. Mit den Tiefbohrungen kann sie herausfinden, welche der drei potenziellen Standortregionen Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost sich am besten für ein Tiefenlager eignet. Nächstes Jahr will die Nagra bekannt geben, welche Region aus ihrer Sicht die beste ist. Das letzte Wort bei der Standortsuche haben Bundesrat und Parlament – und, im Falle eines Referendums, das Schweizer Stimmvolk.