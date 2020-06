Störungen im Gestein entdeckt – Nagra sagt Tiefenbohrung in Weiach definitiv ab Nachdem die Nagra im Februar die Bohrgesuche für Weiach zurückzog, hat das Uvek bestätigt: In Weiach wird nicht mehr gebohrt. Astrit Abazi

Der Bohrplatz in Bülach wurde nach abgeschlossener Bohrung letzten November geräumt. Foto: Francisco Carrascosa

In Weiach wird definitiv kein weiterer Bohrplatz der Nagra aufgebaut. Dies hat der Gemeinderat im Mitteilungsblatt von Weiach bestätigt. Die Bohrung in Weiach hätte dazu gedient, die Beschaffung des Untergrunds mit Blick auf ein mögliches Tiefenlager für radioaktive Abfälle im Zürcher Unterland zu prüfen. Wie die Nagra bereits im Februar mitteilte, wurden die Gesuche für die Sondierungsbohrungen in Weiach und in Glattfelden zurückgezogen. Obwohl der Gemeinderat von Weiach bereits vor ein paar Wochen davon erfahren hatte, sei der definitive Entscheid vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) erst Ende April kommuniziert worden.