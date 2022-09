Informationsabend zum Tiefenlager – Nagra steckt in Glattfelden Kritik ein für die Kommunikation Die Nagra informiert und muss sich dabei fehlende Information zum Standortentscheid vorwerfen lassen. Und es gibt schlechte Nachrichten für Immobilienbesitzer. Manuel Navarro

Das Tiefenlager bei Stadel existiert bisher nur als Modell, wirft aber bereits einen weiten Schatten voraus. Foto: Raisa Durandi

Die Stimmung des Publikums pendelte sich kurz nach 19 Uhr irgendwo zwischen angespannter Erwartungshaltung und herausfordernder Konfrontationsbereitschaft ein. Die Nagra, das Bundesamt für Energie (BFE) und Baudirektor Martin Neukom gastierten am Dienstagabend im Seminarraum des Hotels Riverside in Glattfelden. Das Ziel: Die besorgte Bevölkerung sollte über die Entscheidungsgrundlagen für das geplante Tiefenlager im benachbarten Stadel informiert werden. Über 100 Personen nahmen an der Informationsveranstaltung teil.