Standortankündigung Endlager – Nagra und Bund bleiben der Region viele Antworten schuldig Das geologische Tiefenlager kommt nach Stadel. Wie die Gemeinden unterstützt werden, ist allerdings noch unklar. Astrit Abazi

Die Pforte zum Tiefenlager soll im Stadler Haberstal gebaut werden. Foto: Raisa Durandi

Nun ist es offiziell: Das Endlager für radioaktive Abfälle kommt ins Zürcher Unterland. Genauer gesagt soll das Lager unterirdisch im Gebiet Nördlich Lägern zwischen Stadel, Weiach und Glattfelden gebaut werden. Die Pforte zum Lager sowie eine grosse Oberflächenanlage kommen im Stadler Haberstal zu stehen. Am Wochenende hatten die Nationale Gesellschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) und das Bundesamt für Energie (BFE) den Entscheid bekannt gegeben. Nach einer Medienkonferenz in Bern am Montagmorgen begaben sich die Behörden nach Stadel für einen zweiten Anlass.