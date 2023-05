Absichtserklärungen für Aushub – Nagra-Verträge lösen kritische Fragen beim Kanton aus Die Nagra habe Absichtserklärungen mit drei Kiesunternehmungen für den Aushub beim Tiefenlager abgeschlossen. Kantonsrat Matthias Hauser äussert sich kritisch. Astrit Abazi

Beim Bau des Tiefenlagers in Stadel würde ein Aushubvolumen von bis zu zwei Millionen Kubikmetern anfallen. Foto: Balz Murer

Die Nagra sorgt mit ihrem Vorgehen beim Tiefenlager für radioaktive Abfälle für Stirnrunzeln. Seit September ist bekannt, dass der Millionenbau dereinst unmittelbar beim Stadler Ortsteil Windlach stattfinden könnte. Bis zu einem definitiven Entscheid wird es noch mindestens sieben Jahre dauern. Sollte es wie erwartet zu einem Referendum und einer Volksabstimmung kommen, wird es noch länger dauern. Im März wurde allerdings bekannt, dass die Nagra für die Deponie von Aushub bereits Absichtserklärungen mit drei Zürcher Kiesunternehmungen abgeschlossen hat.

Laut Mathias Hauser, SVP-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Hüntwangen, hat dazu kein Submissionsverfahren stattgefunden. Auch sei es den Mitgliedern der Regionalkonferenz Nördlich Lägern nicht möglich, die Absichtserklärungen einzusehen. Mit einer Anfrage im Kantonsrat will er nun Klarheit schaffen. Obwohl der Bund und nicht der Kanton für das Tiefenlager zuständig ist, werfe die Situation wichtige Fragen für die Zürcher Bevölkerung auf. Hauser will zum Beispiel wissen, ob der Kanton Zürich ebenfalls in bestimmten Bereichen Absichtserklärungen vor Submissionen abschliesst und warum die Inhalte von Absichtserklärungen der Bevölkerung vorenthalten werden können.

Wohin mit dem Aushub?

In seiner Anfrage spricht Hauser auch konkret die Gesamtkonzepte für die Kiesabbaugebiete und Aushubdeponien sowie Gestaltungspläne des Kantons Zürich an. Diese bilden verbindliche Vorgaben für Kiesunternehmungen. Der Kanton soll deshalb beantworten, inwiefern der mögliche Aushub vom Tiefenlager in Gesamtkonzepte und Gestaltungspläne eingeflossen ist. Sollte dies aber noch nie geschehen sein, könnten die Unterländer Deponien nicht mit dem Aushub gerechnet haben. Folglich müsste der Aushub, der beim Tiefenlager anfällt, ordentlich auf dem Markt angeboten werden.

Abschliessend ist Hauser der Meinung, dass die Standortregion Zürcher Unterland dann vom Tiefenlager profitieren kann, wenn alle Unternehmungen faire Wettbewerbschancen haben. Bei grossen Aufträgen müssen normalerweise ordentliche Submissionsverfahren durchgeführt werden. Im Falle des Tiefenlagers habe die Nagra aber bereits Leistungen viele Jahre im Voraus und ohne Submissionsverfahren vereinbart. Er will deshalb wissen, wie der Regierungsrat das Vorgehen unter diesen Gesichtspunkten beurteilt.

