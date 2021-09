Leichtathletik: Erfolge über 400 Meter – Nahom Yirga läuft zu Gold und Silber An den Schweizer Meisterschaften der unter 23-Jährigen in Nottwil hat Nahom Yirga aus Bassersdorf seine Goldmedaille über 400 Meter Hürden mit Silber im Flachrennen derselben Distanz veredelt. Jörg Greb

Der Meister der Hürden: Der Bassersdorfer Nahom Yirga nutzt die Absage seines LC-Zürich-Clubkollegen Sales Inglin zum Titelgewinn über die Hürden-Bahnrunde bei den unter 23-Jährigen. Foto: Ulf Schiller (athletix.ch)

Über 100 Meter und 200 Meter klappt diese Kombination immer wieder: zwei Rennen ohne angemessene Erholungspause zu absolvieren. Aber über 400 Meter, mit und ohne Hürden? Eigentlich unmöglich, innert kurzer Zeit zwei Topleistungen in den Rennen über die ganze Bahnrunde abzurufen. Zu hoch ist die Beanspruchung. Zu sehr übersäuert die Muskulatur. Doch genau dieser Kombination stellte sich Nahom Yirga an den Schweizer Meisterschaften der Kategorie U23 in Nottwil.

Nach dem Verzicht des Saisonbesten Sales Inglin, seines zwei Jahre älteren Clubkollegen vom LC Zürich aus Glattbrugg, rückte Yirga in die Position des Favoriten. Zumindest über die lange Hürdenstrecke. Diese Herausforderung meisterte der eben erst 20 Jahre alt gewordene Athlet mit äthiopischen Wurzeln und Schweizer Pass mit Bravour. Nach 52,94Sekunden lief er als Sieger über die Ziellinie. Den Nächstbesten hatte er mit einer Differenz von 1,17 Sekunden sicher auf Distanz gehalten. «Ich habe versucht, mich nicht voll zu verausgaben», sagte er. Dies allein ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weil in dieser Disziplin so vieles vom Schritt-Rhythmus abhängt, sodass Dosieren schwierig ist.