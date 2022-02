Leichtathletik: Hallen-SM der Elite – Nahom Yirga überwindet seinen Zeit-Schock An den Schweizer Hallen-Meisterschaften Magglingen ist dem Bassersdorfer über 400 Meter eine Steigerung gelungen. Als Viertplatzierter verpasste er dennoch eine Medaille. Jörg Greb

Nahom Yirga (rechts) bleibt im 400-Meter-Finallauf in Magglingen hinter seinen drei Konkurrenten. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die letzte Vorbereitung auf die nationalen Hallen-Titelkämpfe verlief belastet: Nahom Yirga, der talentierte Athlet des LC Zürich, der sich in der warmen Jahreszeit zum Spezialisten über die 400 Meter Hürden entwickelt hat, wurde über die 400-Meter-Flachstrecke in der Halle immer langsamer. Mit mässigen 49,29 Sekunden startete er in die Saison, bei 49,56 war er nach Rennen 3 angelangt. «Ein Schock», kommentierte er selbst. Schliesslich büsste er damit fast anderthalb Sekunden auf seine Freiluft-Bestzeit auf der Flachstrecke ein – und blieb zudem langsamer als im vergangenen Hallen-Winter.