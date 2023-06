Interview mit Vandana Shiva – «Nahrungsmittel dürfen nicht länger als Waffen dienen» Die berühmte Umweltaktivistin aus Indien ist überzeugt, dass man mit traditionellen Anbaumethoden die ganze Welt ernähren kann. Vor ihrem Auftritt in Zürich erzählt Vandana Shiva, wieso sie grosse Hoffnungen in die Schweiz setzt. Adrian Schmid

Vandana Shiva kämpft für landwirtschaftliche Anbaumethoden mit traditionellen Samen – und gegen die Agrarindustrie. Foto: James und Camilla Becket

König Charles hat sogar eine Büste von ihr im Garten des Familienbesitzes in Highgrove: Vandana Shiva gilt als Star der Ökobewegung, seit einem halben Jahrhundert kämpft sie für Umweltgerechtigkeit – und gegen multinationale Konzerne. Das macht sie allerdings auch zu einer prominenten Zielscheibe für Angriffe. Nächsten Sonntag tritt die 70-jährige Inderin in Zürich auf. Für das Interview über Zoom erscheint sie in einem traditionellen Sari vor der Kamera.