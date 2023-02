Kreisel in Bassersdorf – Narren kämpfen für Riesenkonfetti auf Kreisel Das lokale Fasnachtskomitee will den neuen Kantonskreisel in Bassersdorf mit einem 4-Meter-Konfetti schmücken. Nun sollen die Narren zeigen, dass sie es ernst meinen. Christian Wüthrich

Der Zentrumskreisel ist mit dem Fasnachtsemblem, der Bassersdorfer «Schnudernase», geschmückt. Aber nur temporär. Ein benachbarter Kreisel soll nun dauerhaft im Zeichen der Fasnacht stehen. Foto: Leo Wyden

Den Schlüssel der Narrenfreiheit gibt es an der Fasnachtseröffnung nicht umsonst. In Bassersdorf sind stets einige mehr oder weniger humoristische Aufgaben damit verbunden. Die drei Aufgaben des Gemeindepräsidenten Christian Pfaller an die Adresse von Obernarr Rolf Zemp und das Fasnachtskomitee Bassersdorf (Fakoba) sind in diesem Jahr folgende: